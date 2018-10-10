«دبي العطاء» تطلق برنامج «التحدي المدرسي» في نيكاراغوا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج «التحدي المدرسي» لتطوير المشاريع، تصل قيمته إلى 1.963.386 درهماً مدته ثلاث سنوات في نيكاراغوا بالشراكة مع مؤسسة Teach a Man to Fish، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم المدارس في كل من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

ومن المتوقع أن يقدم البرنامج الذي يستهدف منطقة الساحل الكاريبي ذات الحكم الذاتي، وهي المنطقة الأكثر حرماناً في نيكاراغوا، 6.300 طالب في 165 مدرسة في اكتساب المهارات والمعرفة وتطوير التفكير الذهني للحصول على عمل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج لموظفي الإدارة والتدريس في المدارس المهارات والأدوات اللازمة للتخطيط وإدارة الأعمال المدرسية.

كما يدعم البرنامج وزارة التعليم في نيكاراغوا وعدداً من المؤسسات غير الحكومية، لمساعدة المجموعات المدرسية المتساوية بين الجنسين في تخطيط وإنشاء مشاريع تعليمية مربحة. علاوة على ذلك، يسعى القائمون على البرنامج أيضاً إلى تطوير نظام إدارة المعلومات عالي الفعالية لدعم المؤسسات غير الحكومية في إدارة المدارس المشاركة في التحدي المدرسي لتطوير المشاريع.

أسباب

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر من السكان في نيكاراغوا، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه البلد في زيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي والثانوي، إلا أن معدلات استكمال التعليم لا تزال منخفضة بشكل مثير للقلق، حيث يحبذ العديد من الآباء والأمهات أن يعمل أطفالهم ويساهموا في دخل الأسرة بدلاً من استكمال تعليمهم.

ومن خلال برنامج تحدي المؤسسات التعليمية، تسلط دبي العطاء الضوء على الحاجة الملّحة للتدريب التجريبي والمهني في مجال ريادة الأعمال بين الشباب في نيكاراغوا، بالإضافة إلى أهمية التركيز على المساواة بين الجنسين في التوظيف. وإلى جانب مهمته المتمثلة في تمكين الفتيان والفتيات والمعلمين بالمهارات للحصول على وظائف مناسبة».