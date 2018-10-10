شكاوى من خلل في نظام تسجيل الطلاب لامتحانات «إمسات»

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

اشتكى عدد من المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الدولية من خلل في نظام تسجيل الطلاب لامتحانات «إمسات»، موضحين أنهم مواظبون على عمليات التسجيل ولكن النظام يتعطل في منتصف التسجيل أو لا يستجيب لتنفيذ التسجيل وبالتالي لا يقوم بإرسال الرسالة الخاصة بالطالب والتي تحوي الرقم الخاص به والتي من خلالها يستكمل الطالب عمليات التسجيل منها تحديد مركز الاختبار ووقت الاختبار.

وتابعوا إنهم تواصلوا مع الوزارة تخوفاً من انتهاء المدة المحددة لعملية التسجيل، وأكدت لهم أن فترة التسجيل مفتوحة وجار معالجة حدوث الخلل، وأنه جاء نتيجة الضغط على عمليات التسجيل من قبل المدارس وخاصة للصف الثاني عشر، موضحة أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أنهت عملية التسجيل.

تسجيل

وكانت الوزارة عممت على المدارس الحكومية والخاصة التي تقدم كافة المناهج بالبدء بعمليات التسجيل في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات كأول مادتين، حتى يتمكن الطالب من استكمال التسجيل في بقية المواد، وفتحت نظام التسجيل منذ أكتوبر الجاري.