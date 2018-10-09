قرار بإيقاف حركة الحافلات المدرسية خلال الضباب

المصدر: البيان الإلكتروني

تحرص مواصلات الإمارات في كل عام على تقديم إرشادات توعوية لسائقيها بشأن اضطراب الأحوال الجوية وما يتبعها من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الأمطار وتجمعات المياه أو انتشار الأغبرة الناتجة عن الرياح التي تؤثر على عمليات النقل المدرسي، وذلك بما يكفل تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لأبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية، وضمان توفير خدمة النقل المدرسي بسلاسة وانتظام، وبما يواكب توجهات المؤسسة ورؤيتها.

وأكّد عبدالله الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، أن المؤسسة وفي إطار حرصها على توفير خدمات نقل مدرسي آمن ومريح، تعمل على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم المؤسسة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.

وأشار الغفلي إلى أن مواصلات الإمارات تقدم خدمات النقل المدرسي لأكثر من 246 ألف طالب وطالبة حول الدولة من خلال 6000 حافلة مدرسية، لذلك عملت على توفير أعلى معايير السلامة وتطبيق أفضل المواصفات الفنية في حافلاتها حفاظاً على سلامة الطلبة المنقولين، والتقيد بتطبيق المواصفات والتشريعات والإرشادات المرورية الصادرة من الجهات المختصة لضمان سلاسة وانتظام خدمات النقل المدرسي، خاصة فيما ورد في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، مشيداً بتعاون الشركاء المتمثلين بوزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ووزارة الداخلية، وجهودهم في تعزيز سلامة الطلبة المنقولين خلال عمليات النقل المدرسي.

من جانبه؛ أوضح طارق أحمد العبيدلي مدير عمليات المواصلات المدرسيه، بأنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أصدرت مواصلات الإمارات مع بداية الشهر الجاري تعميماً بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات، حيث ينص التعميم على إيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكوّن الضباب وغيرها من تقلبات الطقس، وذلك حرصاً منها على ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقي حافلات النقل المدرسي؛ أفاد العبيدلي بأنه تم توجيههم بإيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أياً من تقلبات الطقس في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة.

وأضاف العبيدلي أن التعميم يشمل كذلك قيام سائقي النقل المدرسي والمشرفات على تنبيه الطلبة بالالتزام بالجلوس على المقاعد وعدم السماح لهم للخروج من الحافلة لضمان سلامتهم في حالات الضباب، علاوة على إبلاغ المسؤول المباشر في إدارة محطة المواصلات المدرسية بأي تأخير لوصول الحافلة عن الوقت المحدد أو أي حالات طارئة أخرى، لتقوم بدورها بإخطار إدارات المدارس بالحافلات التي ستتأخر بسبب المناطق المتأثرة بتقلبات الطقس، مشيراً أنه وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم، تعمل الوزارة على التعميم على جميع إدارات المدارس وإبلاغ أولياء الأمور بالإجراءات المتخذة من قبل مواصلات الامارات، وذلك فيما يخص حركة الحافلات وتأخرها في الوصول للطلاب او للمدارس في فترة الضباب وتقلبات الطقس، كما يتم الإشارة من خلال التعميم على إدارات المدارس لمراعاة حالات التأخير الصباحي خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة وإنسيابية الحركة في الطرقات.

ونوّه العبيدلي، بأنه تم توجيه سائقي الحافلات المدرسية كذلك على ضرورة التأكد من الحالة الفنية وسلامة الحافلة المدرسية وجاهزيتها للتشغيل بشكل يومي، والتأكد من سلامة الإطارات والكوابح، وفحص المسّاحات الأمامية والخلفية للحافلة المدرسية، إضافة إلى التأكد من عمل جميع أضواء الحافلة.

ودعا مدير عمليات المواصلات المدرسية إلى ضرورة التزام مستخدمي الطريق من سائقي المركبات بتوخي الحذر عند الإقتراب من الحافلات المدرسية، والالتزام بالتوقف في حال مشاهدة الأضواء التنبيهية وإشارة قف للحافلة المدرسية وعدم تجاوزها، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة.