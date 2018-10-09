شرطة أبوظبي تؤكد دور المعلم الريادي في تعليم الأجيال

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي دور المعلم الريادي في تعليم الأجيال وتنمية مهاراتهم،وغرس المواطنة الصالحة في نفوس النشء مشيدة بجهود المعلمين خلال احتفالاتها بيوم المعلم.وكرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية 18 معلماً بمدرستي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة بأبوظبي (بنين وبنات) ومدرسة حمزة بن عبد المطلب للبنين بمناسبة (يوم المعلم ) تقديراً لجهودهم في إعداد الكوادر الوطنية وتزويدها بالعلم والمعرفة

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير المديرية خلال زيارته أكاديمية الشيخ زايد تقدير جهود المعلمين،مشيراً إلى تفاعلهم في تعزيز الجهود المبذولة في نشر الثقافة المرورية بين الطلبة.

حضر التكريم العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي بالمديرية.