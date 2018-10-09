شرطة أبو ظبي تدعو إلى احترام إشارة «قف» بالحافلات المدرسية

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي، السائقين، إلى الالتزام بالسرعات المحددة وبقواعد السير والمرور عند المدارس، وإيقاف المركبة عند مشاهدة إشارة (قف) على جانب الحافلة المدرسية، حاثة أولياء الأمور على عدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سنتيمتراً، بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.

وأكدت في ختام حملة العودة للمدارس، «خلونا نعبر»، بالتعاون مع الشركاء، مواصلة توعية سائقي الحافلات المدرسية، والمركبات الأخرى، بالقيادة الآمنة .

وقال، العميد، محمد ضاحي الحميري، مدير إدارة مرور أبوظبي، بمديرية المرور والدوريات، إن شرطة أبوظبي لن تتهاون في مخالفة قائدي الحافلات المدرسية غير الملتزمين بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور، أو قائدي المركبات الذين لا يلتزمون بالتوقف خلال مشاهدة إشارة «قف».

وأشار إلى أنه تم خلال حملة «خلونا نعبر» تشديد، إجراءات الضبط المروري، وحث السائقين على الالتزام بتعليمات المرور والمساهمة في الحفاظ على سلامة الطلبة والجميع، والتعاون مع عناصر المرور بهذا الشأن.

وأوضح أنه وفق القرار رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، البند (90)، فإنه في حال عدم التزام قائد نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف)، وبتعليمات وإرشادات المرور تفرض عليه غرامة مالية بقيمة (500) درهم، و(6) نقاط مرورية .