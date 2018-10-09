جامعة الإمارات تنظم مؤتمر الجيوفيزياء 21 الجاري

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت جامعة الإمارات، انتهاء الترتيبات الخاصة لاستضافة فعاليات المؤتمر الخامس للجيوفيزياء الهندسية، خلال الفترة 21-24 أكتوبر، وتنظمه كلية العلوم، بالتعاون مع بلدية العين، وبمشاركة جمعية الفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية، كشريك علمي استراتيجي.

ومشاركة أكثر من 200 ورقة عمل بحثية، 25 % منها بحوث علمية مقدمة من جامعة الإمارات، وسيتم إطلاق جائزة الابتكار الجيوفيزيائي بقيمة 25 ألف دولار للفائزين الأوائل، بالإضافة إلى 3 جوائز للبحوث العلمية الطلابية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس.

وأشار الدكتور أحمد مراد رئيس المؤتمر، إلى أنه استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإدراج المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في أجندة وفعاليات إمارة أبوظبي، وعلى أثر النجاح الذي لقيه المؤتمر في دوراته السابقة، وردود الفعل الإيجابية من الباحثين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وتصنيفه كونه واحداً من أفضل خمسة مؤتمرات عالمية في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية والبيئية القريبة من السطح خلال 30 سنة الأخيرة، فإن جامعة الإمارات وبلدية العين، تنظمان الدورة الخامسة للمؤتمر، بمشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية، كشريك علمي، كونها أكبر الجمعيات المتخصصة في العالم،.

وينتسب إليها أكثر من 48000 عضو. وأضاف أن المشاركة في الفعاليات في تزايد مطرد، حيث بلغت المشاركة في الدورة الرابعة أكثر من 44 دولة، أي ما يقارب ضعف المشاركة في المؤتمر الأول. وقد كان المتحدثون الرئيسون من أبرز العلماء والشخصيات، وعدد البحوث بلغت 200 بحث، تم اختيار 132 بحثاً، حسب الضوابط العلمية الصحية.

وأشار الدكتور حيدر بكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن أهمية الجيوفيزياء الهندسية، تكمن في طرق استخدامها للكشف عن مواقع التراكيب التحت سطحية.