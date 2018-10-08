«ألف للتعليم» تطبق نظامها بالمدرسة البريطانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ألف للتعليم» عن إبرام شراكة مع المدرسة البريطانية - الخبيرات في أبوظبي لتطبيق «نظام ألف» بدءاً من سبتمبر 2018 وبموجب الاتفاقية، سيشمل تطبيق «نظام ألف التعليمي» في المدرسة البريطانية - الخبيرات تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والإسلامية للصفوف الدراسية السادسة والسابعة والثامنة، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وتم تطبيق «نظام ألف» التعليمي في وقت سابق بمدرسة الأصايل، في أبوظبي خلال العام الدراسي 2017-2018، وأظهرت النتائج زيادةً ملحوظةً في معدلات مشاركة الطلبة في العملية التعليمية وتفاعلهم معها، فضلاً عن تحسن ملحوظ في نتائج التعلّم. وتأتي هذه الشراكة بين «ألف للتعليم» والمدرسة البريطانية - الخبيرات في أعقاب النجاح الذي أظهره تطبيق «نظام ألف التعليمي» المبتكر القائم على التكنولوجيا والتعليم الرقمي في مدرسة الأصايل، والذي أعقبه توسيع نطاق تطبيق النظام التعليمي ليشمل 10 مدارس حكومية في أبوظبي للمرحلة ما قبل الجامعية.

وجدير بالذكر أن «نظام ألف التعليمي» يجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمناهج التعليمية التي تستهدف المتعلّمين اليوم. ويرتكز «نظام ألف التعليمي» على ثلاثة أعمدة رئيسية:

(1) بيئة تعلّم رقمية ممتعة وسهلة الاستخدام، تم تطويرها من قبل خبراء كبار في مجال التكنولوجيا في أبوظبي.

(2) محتوى عالي الجودة من الوسائط الفائقة، تم تصميمه بهدف تحفيز الطلاب وإشراكهم في العملية التعليمية عبر مزيج من مقاطع الفيديو والأنشطة التفاعلية والألعاب المرتبطة جميعها بمنهج وزارة التربية والتعليم ومُخرجات التعليم على امتداد الصفوف الدراسية السادسة والسابعة والثامنة.

(3) توفير بيانات في الوقت الحقيقي ضمن كل درس لتمكين المعلمين من دعم التعلّم المُشخصن لكل طالب حسب قدراته الإدراكية بشكل فعال فيما يحددون نقاط القوة والضعف لديهم.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: يُسعدنا أن نعمل سوياً مع المدرسة البريطانية - الخبيرات، التي تعدّ واحدةً من المدارس المرموقة في أبوظبي، في إطار هذه الشراكة.