جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تطلق «وشاح التميز التربوي»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، «وشاح التميز التربوي» في دورته الأولى تزامناً مع يوم المعلم، لتكريم المعلمين المتميزين في الإمارة، وذلك خلال حفل أقيم في مسرح جامعة الفجيرة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وخالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وعدد من المسؤولين والمعلمين وجمهور غفير.

وكرم الشيخ أحمد الشرقي نخبة من المعلمين بوشاح التميز، لدورهم البناء في تأدية رسالة التعليم السامية، وجهودهم المبذولة في بناء الأجيال، وشمل التكريم الشيخة آمنة عبدالله بن حمد الشرقي، وعبيد راشد اللاغش، وعلي محمد الزيودي، ومريم محمد المطيري، وصفية محمد المرزوقي، وشيخة سيف الكعبي.

وبدأ حفل التكريم الذي قدمته سليمة المزروعي مديرة بيت الشعر بالفجيرة، بكلمة الجمعية ألقتها آمنة الظنحاني المدير التنفيذي، أوضحت من خلالها أن «المعلم مفتاح الاستدامة وباني القدرات الوطنية في مجتمع يستند إلى المعرفة والقيم والأخلاقيات، وهو ما أكدته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأشارت الظنحاني إلى عظم مبادرة جمعية الفجيرة الثقافية، بالاحتفاء بالمعلم ومنحه وشاح التميز التربوي».

بدورها، قالت الشيخة آمنة الشرقي: لقد تعلمت أن المستحيل يتحقق والأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها، فاحتضنت العلم لخلقِ جيلٍ معطاء.

فيما عبّر عبيد اللاغش، الذي كرس 33 عاماً من عمره في مجال التدريس والإدارة المدرسية، عن سعادته بالتكريم قائلاً: «تعجز الكلمات والتعابير عن وصف هذا الموقف، هي وقفة حب وإجلال لمن علمنا حرفاً ».