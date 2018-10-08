تحسن أداء 34% من المدارس الخاصة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج «ارتقاء» لتقييم أداء المدارس الخاصة في الإمارة أظهرت تحسناً في أداء 34% من المدارس مقارنة بنتائج المدارس نفسها أثناء دورة التقييم السابقة، في حين تراجع أداء 5% من المدارس.

وقد تمّ الانتهاء من تقييم 410 مدارس خاصة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في هذه المرحلة من الدورة الخامسة لبرنامج «ارتقاء»، قامت خلالها فرق التقييم بمشاهدة حوالي 12 ألف حصة دراسية بالإضافة إلى ذلك فقد تم إجراء 13 زيارة رقابية.

ووفقاً لنتائج السنة التقييمية فإن 61% من الطلبة المواطنين يلتحقون في مدارس حصلت على تقدير لا يقل عن «جيد»، و25% منهم يلتحقون في مدارس «جيدة جداً» أو «متميزة» في حين لا يتجاوز الطلبة المواطنون في المدارس «ضعيفة» الأداء نسبة 4% في حين تصل نسبتهم في المدارس ذات الأداء المقبول إلى 35%.

ومن ضمن المئة وأربع مدارس التي تم تقييمها خلال هذا العام، تقع 36 مدرسة منها، أي ما نسبته 61.5% من إجمالي المدارس التي تم تقييمها في الإمارة، في مدينة أبوظبي، بينما تقع 39 مدرسة، منها بنسبة 37.5% من إجمالي المدارس التي تم تقييمها في الإمارة، في منطقة العين، ومدرستان، تمثلان 2% من إجمالي المدارس التي تم تقييمها في الإمارة، في منطقة الظفرة.

وتبعاً للتقارير فقد حصلت 4 مدارس بمعدل 4% من المدارس التي تم تقييمها على تقدير «متميّز» و12 مدرسة بمعدل 11% على تقدير «جيد جداً» و27 مدرسة بمعدل 26% على تقدير «جيد»، في حين تم تصنيف 8 مدارس بمعدل 8% ضمن فئة «ضعيف» وأخيراً، حصلت 53 مدرسة، أي ما نسبته 51%، على تقدير «مقبول».

تقييم

وفيما يتعلق بجودة التعليم في هذه المدارس بحسب المنهاج الدراسي المطبق في المدرسة، فقد تم تقييم 25 مدرسة تطبق المنهاج البريطاني حصلت 56% منها على تقدير «جيد» أو أعلى و44% منها حصلت على تقدير «مقبول».