فريق من الطالبات في صدارة "تحدي المدارس" بـ"المغامرة الإلكترونية"

المصدر: البيان الالكتروني

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الأول من مسابقة "المغامرة الإلكترونية" التي ينظمها سنوياً جهاز استخبارات الإشارة، بهدف التعرف إلى المواهب المتميزة في مجال أمن المعلومات، وذلك سعياً لصقل مهارات الطلبة، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية الأمن الإلكتروني.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، التي افتتحت بحضور راشد الغافري، مدير عام الجهاز، تم تكريم الفائزين بالمسابقة المخصصة لطلاب المدارس.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام في تحدي المدارس، حل في الصدارة فريق كافة أعضائه من الطالبات وهن آمنة سالم الظهوري وشهد فارس وقرة العين زينب من فريق "دي إي أس" "" DES اللواتي فزن بالمركز الأول، أما المركز الثاني فكان لأحمد الشرهان النعيمي ومنصور البادي ومحمد أحمد دسوقي عبدالواحد من فريق "تل نت" "" Telnet، وفي المركز الثالث جاء محمد المزروعي وعلي أحمد الهاشمي وأحمد الزعابي من فريق "راس""" RAS. والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء الفائزين في مسابقة "التمرين السيبراني" لطلبة الجامعات.

وبهذه المناسبة أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز استخبارت الإشارة أن مبادرة "المغامرة الإلكترونية" تشكّل تجسيداً عملياً لأهداف السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدولة الإمارات الرامية لضمان ريادة الدولة واستدامة النمو والازدهار فيها وصيانة مكتسباتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت فعاليات اليوم الأول بدأت بسلسلة من الأنشطة التفاعلية للطلاب والمشاركين، تلتها مسابقة المغامرة الإلكترونية لطلبة المدارس بمشاركة 20 فريقاً، يضم كل فريق منها 3 متسابقين. وخاض المتسابقون تحديات متنوعة على نسق المسابقة العالمية "الاستحواذ على العلم"، والتي تتبع آلية التغلب على التحديات وتحصيل أكبر قدر ممكن من النقاط اعتماداً على مدى سرعة حل المشاكل واستخدام الأدوات المتوفرة.

كما تضمنت الفعالية العديد من ورش العمل المخصصة لفئات عمرية مختلفة، لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة والزوار للتعلم واكتساب الخبرة. كما ضمت فعاليات اليوم مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية في العديد من المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وقرصنة السيارات، وقرصنة الطائرة بدون طيار، وتشكيل الأدوات الإلكترونية، والعملات والعقود الذكية، وإنترنت الأشياء.

يُشار إلى أن جهاز استخبارات الإشارة ينظم "مسابقة المغامرة الإلكترونية" للسنة الخامسة على التوالي بهدف تخريج كوادر مؤهلة، لتكون بمثابة خط الدفاع الرقمي الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجمات والقرصنة الإلكترونية.

وتستمر فعاليات المسابقة في فستيفال أرينا بإمارة دبي إلى 10 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة العديد من المدارس والجامعات من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب تخصيص مسابقات للزوار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.