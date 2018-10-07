مسابقة في المدارس تحفّز على الزراعة الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مسابقة الزراعة في المدارس، والتي تبدأ من أكتوبر الجاري وحتى أبريل المقبل، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، خلال زيارة معاليه لمدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في دبي، حيث اطلع على المساحات المخصصة للزراعة والأنشطة، التي تنظمها المدرسة لحث الطلاب على الزراعة.

وقال معاليه: «إن مسابقة الزراعة في المدارس تأتي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018 في شأن الزراعة المجتمعية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحسين البيئة وحمايتها وتنويع الإنتاج النباتي وتعزيز التنوع الغذائي، وغرس ثقافة الزراعة لدى فئات المجتمع كافة، وبالأخص الأطفال والمراهقين لإخراج جيل واعي يساهم في المحافظة على البيئة ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف: إن المسابقة من دورها تحفيز قدرات الطلبة على الإنتاج، والمساهمة في نشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو أنواع الزراعة الذكية والتي تشمل الزراعة من دون تربة والزراعة العضوية، وترفع قدراتهم على تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة.

جهود

ومن جهته، قال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: لمسنا من خلال المشروعات المتنوعة وجود دوافع حقيقية نابعة من داخل الطلبة أنفسهم لممارسة الزراعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى جهود مدرستهم من أجل حشد طاقاتهم نحو ممارسة الزراعة وربطهم بالأرض وبالطبيعة باعتبارها بيئات تعلم مفتوحة، فضلاً عن عيش تجربة واقعية حول كيفية تحقيق الاستدامة من خلال ممارسة الزراعة، مشيراً إلى المسابقة تشكل قيمة مضافة إلى منظومة التعليم الإيجابي في دبي، لدورها في تمكين الطلبة من حزمة متنوعة من المهارات المستقبلية، فضلاً عن دورها في الارتقاء بسعادة طلبتنا وجودة حياتهم.

وتهدف مسابقة الزراعة في المدارس إلى رفع مستوى الوعي بين طلبة المدارس في دولة الإمارات بأهمية الزراعة المجتمعية، وتعزيز ثقافة استدامة الغذاء لدى أفراد المجتمع على المدى الطويل، وتعزيز التركيز على الاستدامة من خلال زيادة المساحات والمسطحات الخضراء في الدولة بشكل عام وفي المدرس على وجه الخصوص، والتعريف بطرق الزراعة الصحيحة والمحاصيل المناسبة للطبيعة الدولة المناخية.

وسيقوم طلبة المدارس والهيئة التعليمية خلال المسابقة بتخصيص بعض المساحات للزراعة، ليتعرفوا خلال نشاطهم على أهم المحاصيل التي يمكن زراعتها وطرق الزراعة الحديثة والمبتكرة والمساهمة في إنتاج محصول زراعي يمكنهم الاستفادة منه.

معايير

وسيتم تقييم المدارس الفائزة وفق معايير محددة وهي ترشيد استهلاك الماء في الزراعة باستخدام وسائل الري الحديثة، وكما ستقاس المساحة المزروعة من إجمالي المساحة المتاحة في المدرسة، وكمية المحاصيل المنتجة ونوعيتها، وخلو المحاصيل من الآفات، ومدى مطابقة نظام الزراعة للآليات الذكية (الزراعة العضوية).