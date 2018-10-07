مؤتمر الشارقة لفيزياء الجسيمات وعلم الكونيات نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تُنظم كلية العلوم بجامعة الشارقة، مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك (SCASS)، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN)، والمركز العالمي للفيزياء النظرية (ICTP)، صرح بذلك الدكتور عطا المنان جعفر رئيس قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بكلية العلوم ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

وأضاف إنه من المقرر أن يُعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من المتحدثين من مختلف دول العالم، وممثلين عن العديد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. كما يعرض ضمن الجلسات البحثية والعلمية للمؤتمر أكثر من 95 ورقة بحثية، تتناول أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الطاقة العالية.