جائزة خليفة التربوية تعرف بمجالات دورتها الثانية عشرة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جائزة خليفة التربوية ورشة عمل تطبيقية، للتعريف بالمجالات المطروحة بدورتها الثانية عشرة 2018/‏ 2019، وذلك بجامعة الشارقة وشارك في الورشة عدد من المحكمين والفائزين وكذلك قيادات مدرسية وأكاديمية على مستوى الدولة.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة أهمية هذه الورش التي تندرج تحت البرنامج التعريفي للجائزة، والذي يستهدف مد جسور التواصل لنشر ثقافة التميز بين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية والجهات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، مشيرة إلى أن هذه الورش تركز على مفاهيم تبادل الخبرات بين الفائزين والمرشحين بالإضافة إلى التعريف بصورة دقيقة بشأن المعايير والمتطلبات التي ينبغي توافرها عند الترشح لأحد المجالات المطروحة في الدورة الثانية عشرة.

وتضمن البرنامج أمس ورشة عمل مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع ـ الواعد بحضور الدكتورة سميرة النعيمي عضو لجنة التحكيم، وتحدث في الورشة كل من سعاد جاسم درويش، وجاسر علي محمد الفائزين عن هذا المجال وتطرقا إلى سمات المعلم المبدع الواعد وبيئة العمل التي ينبغي توفرها في هذا الصدد، وكذلك ورشة عمل مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي وحضرها عبيد الطنيجي عضو لجنة التحكيم وتحدث فيها عن العوامل المعززة لجودة الأداء التعليمي المؤسسي، وفي ورشة عمل مجال أصحاب الهمم تحدثت سمية الشمايلة عضو لجنة التحكيم عن أهمية هذا المجال الذي تطرحه جائزة خليفة التربوية تعزيزاً ودعماً لمكانة أصحاب الهمم في العملية التعليمية بصورة عامة، كما تضمن البرنامج ورشة عمل مجال التعليم وخدمة المجتمع، حضرها الدكتور حسين العثمان عضو لجنة التحكيم.