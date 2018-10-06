سعود بن صقر: الإمارات واحة العلم والمعرفة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارات بفضل القيادة الرشيدة وبجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت واحة للعلم والمعرفة إذ تحتضن أعرق الجامعات التي توفر البرامج التعليمية لأبنائنا الطلبة.

وقال سموه - خلال الحفل الذي شهده مساء أول من أمس على خشبة مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بمناسبة تخريج 153 طالباً وطالبة من الفوج الثاني للدفعة الثامنة من كلية الصيدلة وكلية التمريض الحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا - إن النهوض بالتعليم لاسيما التعليم الجامعي كان على سلم أولويات الإمارات منذ تأسيس الدولة.

وما زال يحظى بالرعاية والاهتمام لتمكين أبناء الدولة من التسلح بالعلم والمعرفة والنهوض بخطط التنمية الشاملة.

وأشاد سموه بما وصلت إليه جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية من مستوى تعليمي راقٍ جعل منها صرحاً تعليمياً وثقافياً وعلامة مميزة في مجال التعليم الجامعي في دولة الإمارات بفضل ما تحتضنه من كادر تدريسي وإداري مميز وبنية تحتية حديثة أسهمت في رفد القطاع الطبي في الدولة بكوادر مؤهلة فنياً وإدارياً في مجال الطب والعلوم الصحية.

وتوجه سموه بالتهنئة للخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، التي تمثل ثمرة الجهد طوال سنوات الدراسة ليكلل هذا الاجتهاد بالنجاح والتوفيق.

مواكبة التطور

من جانبه أكد الدكتور س جوروماهادفا راو نائب رئيس الجامعة السعي الدائم لدفع مسيرة التعلم ومواكبة التطور في برامج التدريس الحديثة، لإعداد طلبة مسلحين بالعلم والمعرفة، وتمثيل الجامعة في المؤسسات الطبية داخل الدولة وخارجها.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي ومحمد حسن عمران الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية والطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

سموه: المعلم بوصلة النجاح

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن المعلم هو بوصلة النجاح للأجيال.

وقال سموه في حسابه عبر إنستغرام: «المعلم هو بوصلة النجاح للأجيال.. إنه صانع لقادة الغد، وبذلك يكون الأساس في تقدم البلاد.. كل الشكر والتقدير لجميع المعلمين».