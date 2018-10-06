«خيرية الشارقة» تكرّم 11 معلماً في مدارس كلباء

المصدر: الشارقة- البيان

كرّمت جمعية الشارقة الخيرية 11 معلماً ومعلمة من المعلمين المثاليين والمتميزين في عدة مدارس بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية، أول من أمس، بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف في الخامس من أكتوبر كل عام.

حيث يحتفل العالم بالمعلم في هذا اليوم، وينظم الأنشطة والفعاليات والبرامج من أجل تكريم المعلمين وتعظيم شأنهم، ومعرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم، بما يسهم في الاستمرار بتأدية رسالتهم على أكمل وجه، وتعبيراً عن دورهم الكبير والمستمر في العملية التعليمية والتربوية، والارتقاء بمهنة التعليم، وتقديراً لجهودهم في الوعي والمعرفة والنهضة.

وجاء هذا التكريم للمعلم في إطار حرص الجمعية على التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي، ولإبراز دورها الفعّال في المشاركة الإيجابية في الفعاليات والأنشطة داخل الدولة وخارجها، وتعبيراً عن تقديرها لمكانة وأهمية المعلم ودوره الفعّال والبارز وتأثيره الإيجابي في إعداد النشء، والارتقاء بمستواهم ووعيهم ومعرفتهم، وإعدادهم الإعداد الجيد ليكونوا النواة واللبنة الأساسية في بناء مجتمع الإمارات.

وقال ناصر مسعود بلال فيروز، مدير جمعية الشارقة الخيرية في إدارة فرع كلباء: «إن فريق الجمعية المكلف بتنفيذ الفعالية زار المدارس في مدينة كلباء، وجرى تكريم المعلم المثالي في تلك المدارس، حسب الترشيح المسبق والمرسل للجمعية من إدارة كل مدرسة».

ولفت إلى أن الجمعية كرّمت عدداً من المعلمين المتميزين والمثاليين في 17 مدرسة وروضة بمدينة كلباء، لإعطائهم الحافز المعنوي الذي يدفعهم لمزيد من البذل والعطاء.

وأكد أنَّ فعالية يوم المعلم تعتبر إضافة نوعية ضمن فعاليات الجمعية المجتمعية، في ظل سعي الجمعية الحثيث لاستمرار فعالياتها بناءً على أيام السنة العالمية، وضمن أجندتها المتناسبة مع كل يوم.