تكريم الفائزين بجائزة «حمدان للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: باريس- وام

أناب عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتكريم الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الخامسة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم، عصر أمس، في مقر منظمة التربية والعلم والثقافة «يونسكو» في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد التقت أودري أزولاي مدير عام اليونسكو في مكتبها قبيل الاحتفال مع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الذي نقل إليها تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتمنيات سموه لها بالنجاح والتوفيق في إدارة شؤون منظمة «يونسكو»، وتحقيق الإنجازات المأمولة في نشر ثقافة العلم والتعلم في أوساط المجتمعات الفقيرة، وتوفير الفرص الملائمة لأطفال هذه المجتمعات للتعلم وبناء مستقبل مزدهر لهم.

إشادة

وأشادت مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بأيادي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البيضاء، والدور الإنساني والخيري التي تقوم به مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للجوائز خاصة في قطاع الطب والبحوث العملية والإنسانية والتعليم.

ونوهت بأهمية جائزة حمدان لتحسين ورفع مستوى أداء المعلم في دول العالم الثالث، خاصة في القارة الأفريقية وبعض دول آسيا؛ كونها تشجّع المعلم على تطوير ذاته وأدائه من خلال الحوافز المادية والمعنوية والدورات التدريبية التي تنظمها «يونسكو» بالتعاون مع مجلس أمناء الجائزة.

وفي ختام اللقاء، قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم هدية باسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى مدير عام اليونسكو؛ تقديراً من سموه لجهودها الحثيثة في سبيل دفع مسيرة التطور العلمي والثقافي والتربوي في الدول الأشد فقراً إلى الأمام، وبدعم ومساعدة الدول المعطاءة والمنظمات والجهات غير الحكومية في العالم.

وكان لأودري أزولاي كلمة في حفل توزيع الجوائز، توجهت فيها بالشكر والتقدير إلى سمو نائب حاكم دبي وزير المالية على عطاءاته التي لا تنضب من أجل مساعدة اليونسكو على تنفيذ مشاريعها وبرامجها في قطاع التعليم والتربية وأيضاً حماية التراث العالمي.

كما ألقى كلمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الحفل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أعلن من خلالها الاستمرار في دعم برامج اليونسكو في ميدان تطوير أساليب وتقنيات التعليم، والمناهج والمنشآت التعليمية في الدول الفقيرة لتهيئة الظروف المناسبة والبيئة الصحية اللازمة للأطفال المحرومين من أجل تشجيعهم على الالتحاق بالمدارس.

وأعلن الحمادي في كلمته، عن تأسيس وإطلاق مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مركزاً جديداً يُعنى بالمواهب العالمية ودعمها وتشجيعها والاستفادة منها في خدمة البشرية يكون تحت رعاية اليونسكو، وهو «المركز العالمي للمواهب» أول منصة عالمية ذكية تتيح الفرصة لأصحاب المواهب العلمية والتقنية وغيرها؛ لتفجير طاقاتهم والأخذ بأيديهم إلى نهاية الطريق المؤدي إلى إسعاد البشرية في شتى المجالات.

ووزع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومدير عام يونسكو الجوائز والشهادات على الجهات الفائزة في دورة الجائزة الخامسة، وهم من جمهورية الشيلي وجمهورية إندونيسيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

حضر الحفل معالي حميد محمد عبيد القطامي رئيس مجلس إدارة الصحة في دبي ومديرها العام وسعيد محمد الكندي إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين في الدولة.