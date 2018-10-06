شرطة أبوظبي تحتفل بـ «يوم المعلم»

المصدر: أبوظبي- البيان

كرمت مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي في مقرها بالفوعة بالعين عدداً من المعلمين ضمن احتفاليتها بيوم «المعلم» الذي يصادف الخامس من أكتوبر سنوياً.

وأثنى العميد مهنا محمد النعيمي مدير مدارس الشرطة على الدور الرائد الذي يقوم به المعلمون في مسيرة النهضة والتطوير، متمنياً لهم المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية في تخريج كوادر شرطية مسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة وحماية وطننا الغالي.

وأوضح، أن الاحتفالية بهذه المناسبة تأتي في إطار تقدير الدور الرائد للمعلمين في تحقيق رسالتهم التربوية السامية، ونقل العلم والمعرفة إلى الطلبة وجهودهم في تخريج كوادر متعلّمة تسهم في عملية البناء والتنمية المستدامة لهذا البلد المعطاء.

وعبّر المعلمون المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لإدارة مدارس الشرطة لما تقدمه من دعم وإسناد كبير للكادر التعليمي من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية للدارسين، متعهدين بالمزيد من العمل والاجتهاد في أداء رسالتهم التعليمية.

كما شاركت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي طلبة وطالبات مدرسة ياس الاحتفال بيوم المعلم من خلال تكريم معلمي المدرسة.

وأعرب العقيد حمد العفاري مدير مركز شرطة ياس في «المديرية»، عن اعتزازه بكافة المعلمين في الدولة.. مؤكداً أهمية دورهم الريادي ورسالتهم السامية في إعداد جيل مثقف وواعٍ يخدم الوطن، مشيراً إلى أن هذه المشاركة المجتمعية تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة النموذجية مع المؤسسات التعليمية.