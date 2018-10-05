«محمد بن راشد للطب» تكرّم طلبة التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

كرمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية 71 طالباً وطالبة من كلية الطب الذين استكملوا بنجاح مشاركتهم في برنامج التدريب الصيفي الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع نخبة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الرعاية الصحية الرائدة على المستويين المحلي والعالمي.

حيث تم تكريم المؤسسات لقاء دعمها لطلبة كلية الطب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في مجال الرعاية الصحية. وأقيم الحفل في حرم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، واستعرض خلاله طلبة الطب من السنتين الثانية والثالثة أعمالهم ومشاريعهم التي نجحوا باستكمالها خلال برنامج التدريب الصيفي في الدولة ودول أوروبا وآسيا وأستراليا وأميركا الشمالية، حيث أكمل أكثر من نصف الطلاب الذين تم تكريمهم التدريب الصيفي في الخارج، بينما استكمل 33 طالباً وطالبة تدريباتهم في الدولة، وأتيحت لهم الفرصة لاكتساب خبرات عملية متميزة من خلال حصولهم على التدريب لدى نخبة من المؤسسات التعليمية المرموقة.