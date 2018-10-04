«خليفة التربوية»: زايد دفع بمكانة المعلم إلى العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بمكانة متميزة، ويمثل قدوةً لمختلف فئات المجتمع، نظراً لما يؤديه من رسالة سامية في بناء وإعداد الأجيال للمستقبل.

وقالت العفيفي: إن الاحتفاء بيوم المعلم يترجم تقدير وامتنان المجتمع للدور العظيم الذي ينهض به المعلمون والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية والتعليمية، حيث يؤدي كل منهم واجباً وطنياً نعتز به، مشيرةً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أولى المعلم كل اهتمام ورعاية وتقدير، ودفع به إلى مصافٍ عالمية من التميز والإبداع، وهو نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة. وأشارت إلى طرح مجالات متنوعة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.