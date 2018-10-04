انتخاب مجلس طلبة جامعة الفلاح

المصدر: دبي - البيان

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الفلاح، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور سمير البرغوثي، حفل إعلان نتائج انتخابات مجلس الطلبة للعام الأكاديمي 2018 / 2019، وتميزت انتخابات هذا العام بطريقة التصويت، «إلكترونياً» عبر الموقع الإلكتروني ولمدة أسبوع ارتفعت فيها نسبة المشاركة الى 60%.

وأعلن رئيس الجامعة النتائج أمام الحضور، فوز الطالب مسعود علي، والطالب أحمد البدواوي، والطالبة حمدة علي عن كلية الاتصال الجماهيري، والطالبة شيماء الجبارة، والطالب حمد لنجاوي، والطالبة ميرة المهيري من كلية القانون، والطالبة مينا نوري، والطالبة آمنة السميطي والطالبة ميثة السويدي من كلية إدارة الأعمال.