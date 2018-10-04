لقاء إرشادي للطلبة المستجدين في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت عمادة شؤون الطلاب اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين وأسرهم للعام الأكاديمي 2018 -2019، في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية في جامعة الشارقة، برعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وتم تعريف الطلبة بلوائح وقوانين ونظم الجامعة من خلال فيلم إرشادي عرضته إدارة الخدمات في الجامعة. حضر اللقاء كل من الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب.