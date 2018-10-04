«التعليم والمستقبل» يسلط الضوء على التجارب الملهمة

المصدر: الشارقة- وام

تنظم جمعية المعلمين، اليوم، مؤتمرها السنوي «التعليم والمستقبل» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للجمعية، تزامناً مع يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، ويعقد المؤتمر تحت عنوان «تجارب ملهمة» في فندق شيراتون الشارقة، بحضور شخصيات مهمة وخبراء وتربويين ومعلمين.

وأفادت شريفة موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن فعاليات المؤتمر تركّز على مناقشة أهم القضايا الخاصة بالمعلمين في الميدان التربوي، وسبل تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع، وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تؤثر في أداء مهامهم وواجباتهم نحو بناء أجيال المستقبل، فضلاً عن كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطور والتكنولوجيا في مسيرة التعليم والتعلّم؛ لبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة متغيرات المستقبل.

وأوضحت، أن المؤتمر قائم على محورين رئيسين الأول «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم»، أما المحور الثاني يركز على استعراض التجارب الملهمة في الميدان التربوي، التي قدمها المعلمون والتربويون خلال فترة عملهم في سلك التدريس ومدى تأثيرها التطويري في العملية التعليمية ومخرجات التعليم.

وأوضحت، أن المؤتمر في دورته الحالية يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين التربويين لتطوير الاتجاهات الإيجابية نحو التعليم المتميز، وتسليط الضوء على الرؤى والمبادرات والمشاريع التعليمية الرامية إلى رفع مخرجات قطاع التعليم، فضلاً عن الدور القدير للمعلم ومساهمته في خدمة المجتمع.