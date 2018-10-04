موزة بنت مبارك: قيادتنا الرشيدة هيأت للمعلم كل أسباب النجاح

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن قيادتنا الرشيدة هيأت للمعلم كل أسباب النجاح ووفرت للمعلمين والمعلمات بيئة معززة على الإبداع والابتكار، مشيدة برعاية ودعم الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

كما شددت على اعتزاز الوطن برسالة المعلم والعطاء الذي يقدمه للأجيال، مشيرة إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى المعلم رعاية وتقديراً، مما دفع به إلى مصاف المجتمع، وجعل من المعلم نموذجاً يحتذى به في البذل والعطاء وترسيخ القيم الأصيلة وبناء الشخصية الطلابية المعتزة بهويتها العربية الإسلامية الأصيلة، والمنفتحة على العصر بكل ما يشهده من تطور.