إطلاق مبادرة تعليمية للحفاظ على الحبارى

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ووزارة التربية والتعليم، أمس، في أبوظبي مبادرة تعليمية جديدة يتمكن جميع الطلاب في الدولة من دراسة مبادئ الحفاظ على الطبيعة من خلال أحد أهم الأنواع المعروفة في بيئة الإمارات وهو طائر الحبارى.

وجرى إطلاق هذه المبادرة رسمياً في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي بمشاركة مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدارس مختارة من إمارة أبوظبي شاركت في المرحلة التجريبية.

وتصدرت دليل المعلم الذي تم إعداده لتنفيذ هذا البرنامج مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الصندوق جاء فيها: «يحق لنا أن نفتخر بالإنجازات التي حققناها في العقود الأخيرة.

إلا أن سقف طموحاتنا يجب ألا يتوقف عند هذا الحد بل يجب أن نتعلم من هذه الإنجازات التحلي بالنظرة الإيجابية الدافعة إلى العمل المستمر من أجل إحداث الفارق، ومن النماذج الحية التي يجب أن نتعلم منها برنامجنا للحفاظ على الحبارى الذي يجسد قصة نجاح متفردة بعد سنوات من التجارب والأبحاث العلمية والابتكارات التقنية وهي ذات الوسائل التي نحتاج إليها لصون مكتسباتنا وتحقيق أهدافنا لاقتصاد ما بعد النفط».

وشهد حفل الإطلاق عرض جانب من المشاريع التي أنجزها طلاب ومعلمون من المدارس المحلية التي شاركت في البرنامج التجريبي للمبادرة. وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: «في عالم شديد التنافسية فإن التعليم هو المفتاح للتفوق والصدارة والتقدم، وهذا هو الإطار الذي يدفعنا لأن نكون ملتزمين في وزارة التربية والتعليم بتطوير نظام تعليمي مبتكر قائم على المعرفة ومناسب لمجتمع عالمي تنافسي».