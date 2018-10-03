جامعة الإمارات تحتفي بيوم المعلم العالمي

المصدر: العين ـ داوود محمد

نظمت كلية التربية في جامعة الإمارات حفلاً لتكريم أعضاء هيئة التدريس والقيادات التربوية بمناسبة «يوم المعلم العالمي»، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد مراد، القائم بأعمال عميد كلية التربية، ووكيل الكلية الدكتورة نجوى الحوسني وطلبة الجامعة.

وقال الدكتور أحمد مراد في كلمته: «إننا في هذا اليوم نسلط الضوء على الدور العظيم الذي يقوم به المعلم في تعزيز مفاهيم الاستدامة والتنمية، حيث أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بالمعلم من خلال توفير الإمكانيات التي تدعم رسالته السامية، باعتباره شرياناً رئيساً في بناء القدرات الوطنية، فالمعلم ثروة وطنية تفوق غيرها من الثروات، لكونه يسهم في بناء الإنسان الذي يعتبر المحور الرئيس في استخدام وتطوير الثروات».

وأضاف أن جامعة الإمارات اهتمت بالمعلم من خلال توفير الدعم لأعضاء هيئة التدريس ومصادر التعليم الحديثة التي مكنتهم من التميز في بناء معلمي المستقبل، كما أدّت كلية التربية دوراً كبيراً في رفد المجتمع بالمعلمين الأكفاء والمؤهلين، ليسهموا بفعالية في بناء الإنسان وبث روح الولاء والحب للوطن.

جلسة

وشملت فعاليات يوم المعلم العالمي عرضاً قدمته نوف الجنيبي، الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بمركز الإمارات لأبحاث السعادة بالجامعة، عن المدرسة الإيجابية وعلم النفس الإيجابي والتعليم الإيجابي، وأمثلة لتطبيق التعليم الإيجابي في العالم.

وتناولت جلسة حوارية أدارتها الدكتورة نجوى الحوسني طموح المعلم وقصص نجاحاته، شارك فيها كل من الدكتور راشد الريامي، رئيس قسم الأصول بكلية التربية، وعزة الكعبي، طالبة ماجستير بالكلية، وطالب الدكتوراه يونس الحوسني. وفي نهاية فعاليات يوم المعلم العالمي، كرمت كلية التربية أساتذتها القدماء الذين أثروا الميدان التربوي بخبرات متميزة ولديهم خبرة طويلة في مجال التدريس والتعليم، كما تم تكريم عدد من معلمات المدارس المتميزات من خريجات جامعة الإمارات تقديراً لدورهن الكبير، وعطائهن المستمر في الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بدولة الإمارات.