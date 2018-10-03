«التربية» تعيد فتح باب التسجيل للطلبة الجدد والمنقولين

المصدر: ■ دبي رحاب حلاوة

أعادت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل والنقل في نظام المنهل للمدارس ورياض الأطفال اعتباراً من اليوم وحتى الـ 11 من الشهر الجاري، بهدف استكمال إدخال الطلبة الجدد والمنقولين الذين لم يتم تسجيلهم حتى الآن في المدارس.

جاء ذلك في تعميم بثه مركز العمليات المدرسية بوزارة التربية لكافة إدارات المدارس يوم أمس، وطالبهم بضرورة سرعة تنفيذ ما جاء بالتعميم والانتهاء من تسجيل الطلبة ونقلهم خلال المدة المذكورة.

وحدد التعميم عدداً من الإجراءات ستقوم المدارس بتنفيذها لاستكمال عملية تسجيل الطلبة وهي: «استكمال تسجيل الأطفال في رياض الأطفال عن طريق قارئ الهوية، والنقل الفردي بين رياض الأطفال، واستكمال تسجيل الطلبة في جميع المراحل من الصف الأول إلى الصف الـ 12، والنقل الفردي بين المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري أو المنهاج الدولي.

وتسجيل طلبة المدارس الفنية والتكنولوجية كطالب جديد مع تحديد نوع الالتحاق «مستجد أو منقول من نوع تعليم آخر»، وأشار التعميم إلى أنه في حال سبق التحاق الطالب بمدارس التعليم العام أو الخاص وله رقم، فإنه يتم تسجيله برقمه الموجود مسبقاً في النظام.

اعتماد

وأوضح المركز في التعميم أن اعتماد الانتقال بين المدارس الحكومية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، يكون من قبل المدرسة المنتقل منها الطالب في النظام، إضافة إلى أن اعتماد طلب الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية يتم في النظام من قبل المدرسة الخاصة أول.

ومن ثم الوزارة في النظام، وكذلك يجب أن يتم رفع وثائق طلبات الاستثناء لقيد طالب جديد أو منقول من مدرسة خاصة أو نوع تعليم آخر، في النظام مع الطلب وإلا سيتم رفض الطلب وتتحمل إدارة المدرسة المسؤولية.

استثناءات

ومن جهه أخرى حرصت وزارة التربية والتعليم على منح استثناءات للطلبة من شرط التميز، ولم تتردد في منح الطلاب هذا الاستثناء، حرصاً منها على عدم حرمان الطلاب من الاستمرار في الدراسة، خاصة بعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة وصعوبة الحصول على فرص للالتحاق بمدارس خاصة في هذا التوقيت.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن هناك مساءلة قانونية لأية إدارة مدرسية ستقدم على إخراج أي من طلابها تحت مبرر عدم استيفائهم لشروط التميز.

أرقام

شكا عدد من أولياء الأمور من رفض بعض مديري النطاق من وضع أرقام هواتفهم على اللوحة التعريفية بمداخل المدارس، أسوة بما هو معمول به في جميع مدارس الدولة التي التزم مديرو نطاقها بتعليمات وتوجيهات وزارة التربية، من وضع أرقام هواتفهم وأرقام مديري المدارس، وكذلك أرقام مديري المجالس على اللوحة التعريفية.