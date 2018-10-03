«أبوظبي للإدارة» تطرح ماجستير تحليل الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

طرحت كلية أبوظبي للإدارة برنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال (MSBA) الذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي.

وأكد البروفيسور عبدالله الكوافي أبونعمة، الرئيس التنفيذي للكلية، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الكلية على إثراء منظومة البرامج التي تطرحها لمنتسبيها بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة، وتعزيز قدرات ومؤهلات أبناء الإمارات، وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للمساهمة في دفع عملية التنمية الوطنية.

وقال إن الدراسة في البرنامج ستبدأ الأحد المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات تحليل البيانات للمتخصصين في مجال الأعمال وتعزيز رؤاهم لحلّ قضايا الأعمال داخل مؤسساتهم، ويزود دارسيه بالمهارات اللازمة لتحليل الأعمال التي تمكنهم من تحديد مقاييس أداء مؤسساتهم باستخدام البيانات القائمة على الأدلة كأحد الأصول الاستراتيجية في عملية صنع القرار.

وتابع: «كما يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الطلبة في مجموعة من القطاعات مثل التمويل واللوجستيات والتسويق، حيث رُوعي في تصميمه تغطية الجوانب المتقدمة لجمع البيانات وتحليلها، وإبراز دور تطبيقاتها في اتخاذ القرارات».

وأضاف أبونعمة أن البرنامج يعد رابعَ برامج الماجستير التي تقدمها الكلية بعد ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، وماجس تير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي.