جامعة نيويورك أبوظبي تستقبل 389 طالباً من 84 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي انضمام 389 من أكثر الطلاب تفوقاً على مستوى العالم إلى الدفعة التي ستتخرج عام 2022، حيث استقبلت مجموعةً من الشباب والشابات يمثلون 84 جنسية ويتحدثون أكثر من 64 لغة مختلفة. ويشكل الطلاب الإماراتيون والأميركيون النسبة الأكبر من حيث الجنسية.

حيث تتضمن الدفعة الجديدة 74 طالباً إماراتياً، و45 طالباً أميركياً في الدفعة الجديدة، بالإضافة إلى طلاب من كوريا الجنوبية ومصر والهند وباكستان والمملكة المتحدة والأردن وبولندا، بمعدل 8 طلاب أو أكثر من كل دولة.

وتم اختيار الطلاب من بين ما يزيد على 12117 طالباً متقدماً من جميع أنحاء العالم، ليرتفع إجمالي عدد طلاب جامعة نيويورك أبوظبي إلى 1355 طالباً يمثلون ما يزيد على 120 دولة ويتحدثون أكثر من 120 لغة، ما يعكس التنوع العالمي والثقافي الذي يتميز به المجتمع المحلي في أبوظبي.

وقال أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك: «يسرني أن أرحب بدفعة عام 2022 في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث تنتظرهم رحلة أكاديمية استثنائية تلتزم بأعلى المعايير العالمية.