«جامعة دبي» تنظم مؤتمراً دولياً حول تطوير إدارة الأعمال والقانون

المصدر: دبي - البيان

تنظم جامعة دبي، مؤتمراً دولياً في مقرها بالمدينة الأكاديمية حول أهمية تطوير إدارة الأعمال والقانون يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.

وتركز محاور المؤتمر وورش العمل التي تقام على هامشه حول الإدارة والتسويق والمالية والاقتصاد والقانون وإدارة المشاريع والموارد البشرية والعمليات اللوجستية وغيرها.

ويهدف المؤتمر الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي إلى عرض أفضل البحوث والدراسات في مجال تطوير إدارة الأعمال والإدارة والقانون من عدد كبير من الباحثين من أساتذة الجامعات وطلاب الدكتوراه من أشهر الكليات في 30 دولة عربية وأجنبية.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الجامعة تهدف من خلال المؤتمر إلى تسليط الضوء على البحوث والدراسات ودورها في دعم برامج تطوير الاقتصاد والأعمال في دبي ودولة الإمارات، ولاسيما في قطاعي الإدارة والقانون وفي مجالات الإبداع والتطوير والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، إن جامعة دبي ستستمر باستقطاب أفضل الدراسات والبحوث العالمية، وجعلها جزءاً من تطوّر علمي مستدام خدمة لدولة الإمارات وشعبها وسكانها، لتكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.