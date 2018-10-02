متابعة العملية التعليمية في مدارس «حماية»

المصدر: دبي - البيان

تفقّد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، مدارس حماية للبنين والبنات والمرافق التابعة لهما للوقوف على سير العملية التعليمية، بحضور مديري الإدارات الفرعية بالأكاديمية.

والمقدم وداد سيف، رئيس قسم رياض الأطفال بشرطة دبي، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات. وأكد العميد الشامسي أن إطلاق شرطة دبي لمدارس حماية، يأتي ترجمة لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى رفع مؤشر إسعاد الموظفين، من خلال إتاحة فرصة التعليم لأبنائهم مجانا.

ويعكس حرص شرطة دبي على منافسة مؤسسات عالمية في مجال تطوير الموارد البشرية والابتكار عبر ما يعرف بسياسات صديقة للوالدين، وهي عبارة عن باقة من الخدمات والمزايا التي تجعل من عملية التوازن بين العمل والمنزل والأسرة أكثر سهولة ومرونة وتساعد الآباء والأمهات على التركيز في العمل ومضاعفة الإنتاجية، مؤكداً أن إسعاد الموظفين وتوفير بيئة عمل سعيدة تحت سقف الإبداع والإيجابية من أولويات القيادة العامة لشرطة دبي.