79 % انخفاضاً في مخالفات النقل المدرسي بدبي 2018

المصدر: دبي - البيان

سجلت المخالفات، التي رصدتها هيئة الطرق والمواصلات على قطاع النقل المدرسي في دبي للعام الدراسي الحالي 2018 ـ 2019، انخفاضا واضحا بنسبة قاربت (79,4%) عن عدد المخالفات المُسَجَّلة في الفترة نفسها من العام الدراسي الماضي 2017 - 2018.

جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثّفة نفذتها فرق العمل التابعة لإدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات على الحافلات العاملة في مجال النقل المدرسي في الإمارة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وعبّر محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة عن بالغ سروره لتحقيق هذه النتيجة الكبيرة في انخفاض عدد المخالفات المسجّلة على قطاع النقل المدرسي بنسبة (79,4%) تقريبا للعام الدراسي الحالي مقارنة مع العام الدراسي الماضي.

وعزا نبهان هذا الانخفاض الكبير في عدد المخالفات إلى تزامن الحملات التوعوية، التي نظمتها الهيئة هذا العام مقارنة مع العام الماضي مما أدى إلى تنامي الوعي للشركات المشغّلة لقطاع النقل المدرسي والمتابعة المتواصلة لإدارات المدارس من خلال التعاون المستمر مع الهيئة.

وقال: «تأتي هذه الحملات التفتيشية مع مطلع العام الدراسي الجديد من كل عام في إطار حرص الهيئة في الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية، الذين يتنقلون بشكل يومي عبر الحافلات المدرسية، التي تخضع لمعايير السلامة والأمان وجودة الخدمة وفق أرقى الممارسات العالمية المتّبعة في هذا القطاع الحيوي».

وأكّد أن الهيئة تحرص دائما على سلامة جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي التابعة لها بالإضافة إلى حرصها على سلامة وراحة طلبة المدارس، الذين يتنقلون على متن حافلات تابعة لعدد من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات أخرى.