جامعة خليفة الأولى عربياً في البحث العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على المرتبة الأولى بين الجامعات العربية، وفقًا لمؤشر «البحث العلمي» حسب أحدث تصنيف لمؤسسة «تايمز» للتعليم العالي لجامعات العالم 2019.

وأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، حصولها على التصنيف الأعلى على مستوى الدولة للعام الثالث على التوالي، والثانية عربياً بشكل عام، كما حصلت الجامعة أيضاً على التصنيف الأعلى في فئات البحث العلمي والحصول على تمويل من القطاع الصناعي.

وفي التصنيف الجديد، احتلت جامعة خليفة المرتبة الأولى بين الجامعات العربية وفقًا لمؤشر «البحث العلمي» الذي ينظر إلى سمعة الجامعة في مجال التميز البحثي بين نظرائها، كما احتلت المركز الأول في العالم العربي في مؤشر «الدخل الصناعي» والذي يقيس قدرة الجامعة على مساعدة القطاعات ذات الصلة من خلال الابتكارات والاختراعات والاستشارات، وهو مؤشر مرتبط بجهود نقل المعرفة من المحيط الأكاديمي إلى الواقع العملي.

جاء الإعلان عن ترتيب الجامعات العالمي الأخير خلال القمة الأكاديمية العالمية للتايمز للتعليم العالي، والتي أقيمت في جامعة سنغافورة الوطنية في الفترة ما بين 25-27 سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: يأتي تصنيف جامعة خليفة في المركز الأول على مستوى الدولة للعام الثالث على التوالي والثانية عربياً بشكل عام وتصدرها مؤشر «دخل الصناعة» بعد ما يقرب من عام على تشكيل الجامعة بشكلها الحالي من خلال اندماج المؤسسات التعليمية الثلاث ليؤكد على تفانينا في إنتاج أبحاث ذات مستوى عالمي تتمتع بتطبيقات عملية لمشاكل العالم الحقيقية.

كما قال: نحن في جامعة خليفة نركز على تلبية احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة من خلال البحث والتطوير في المجالات التي تعد ذات أهمية استراتيجية للدولة والعالم. نتطلع إلى رؤية كيف سيقوم خريجو الجامعة في تسخير ابتكاراتهم لإحداث تطور في تلك القطاعات، سواء داخل الدولة أو خارجها.