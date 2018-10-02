«الشارقة للخدمات الإنسانية» تدمج 15 طالباً من أصحاب الهمم في المدارس

المصدر: برنامج

نظمت وحدة الدمج في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية طوال شهر سبتمبر 2018 برنامج المتابعة لـ 15 طالباً جديداً من أصحاب الهمم تمّ دمجهم خلال العام الدراسي الماضي ضمن عدد من المدارس والروضات الحكومية والخاصة.

وأكدت دعاء محمد الدريبي، مشرف وحدة الدمج، أن الخدمات الإنسانية حريصة على متابعة الطلبة المدمجين ومواكبة كل احتياجاتهم والعمل بالتعاون مع أولياء الأمور والمدارس على تلبيتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت: من مهام وحدة الدمج أيضاً رصد التحديات والصعوبات التي تواجه الطلبة المدمجين لتذليلها. ولعل أبرز هذه التحديات عدم توافر الكوادر المؤهلة، إضافة إلى المناهج ونقص الوعي لدى أقران الطلبة وأولياء الأمور بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. الشارقة - البيان