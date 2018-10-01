مستشفى الجامعة بالشارقة يستقبل 500 طفل مريض بالقلب في 9 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور محمد سيف الله محمود، استشاري أول أمراض القلب رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى الجامعة في الشارقة، أن العيادات الخارجية للقسم استقبلت 500 طفل مصاب بأمراض القلب خلال الـ9 أشهر الماضية، كما استقبلت 6 آلاف مريض بالقلب من المرضى الكبار في السن في ذات الفترة، كما تم إجراء 2500 عملية قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات شرايين القلب وشرايين الأطراف الخارجية للقدم واليد في الفترة ذاتها، مبيناً أن معظم المرضى يعانون من أمراض آلام الصدر وارتفاع التوتر الشرياني وضغط الدم، إضافة إلى اضطرابات كهربائية في ضربات القلب وضعف التنفس، لافتاً إلى أن كافة المرضى يجدون العلاج المناسب من خلال طاقم طبي من أصحاب الكفاءات والخبرات.

جاء ذلك خلال احتفال مستشفى الجامعة بالشارقة الخميس الماضي باليوم العالمي لأمراض القلب، الذي تم خلاله تقديم الفحوص المجانية للمرضى، ومنها قياس ضغط الدم المركزي وقياس عمر الأوردة الدموية وإجراء تخطيط القلب، إضافة إلى التعريف بطرق الإنعاش الرئوي عن طريق بعض التمارين، لافتاً إلى أن عيادات القلب بالمستشفى - والتي تبلغ 5 عيادات بما فيها عيادة للأطفال، ويعمل بها 5 أطباء استشاريين و9 أخصائيين، إضافة إلى 10 من الفنيين - تقدم الخدمات الطبية لمرضى القلب ومرضى الجلطات القلبية.

وقال استشاري أول أمراض القلب رئيس قسم الطب الباطني إنه من خلال عيادة الأطفال يتم الكشف المبكر على قلوب الأطفال، فيتم استقبال 20 طفلاً مريضاً في الأسبوع، كما يجرى لهم فحص الأطفال حديثي الولادة بواسطة استشاري أمراض الأطفال للتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض أو أمراض قلبية.