«التعليم والمعرفة» توسّع نطاق مشروع المدارس المجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مذكرات تفاهم مع 6 جهات حكومية لتوسيع نطاق مشروع المدارس المجتمعية. وشهد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، توقيع مذكرات تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة والجهات (دائرة الصحة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة تنمية المجتمع، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والخاصة العالمية الأولمبياد)، والتي أقيمت في مقر دائرة التعليم والمعرفة، وذلك حول دعم وتوفير برامج وأنشطة جديدة لمشروع المدارس المجتمعية والاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي. وخلال المؤتمر الصحافي أعلنت دائرة التعليم المعرفة التوسع في المشروع ليصل مجموع المدارس المجتمعية إلى 30 مدرسة مجتمعية بحلول عام 2030.

وقد وقع المذكرات الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة مع كل من محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، ومبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسلامة العميمي المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الاستراتيجية - دائرة تنمية المجتمع، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسيف سعيد غباش - وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وخلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص.

اهتمام

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أن اهتمام دائرة الصحة – أبوظبي بصحة الطلبة في المدارس يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى»، وأن الدائرة فخورة بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة، لما لها من إسهامات في تحقيق هذه الرؤية.

وقال محمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، إنه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وهي أكبر حدث إنساني عالمي تستضيفه الإمارات في مارس 2019 والتي تهدف لتوفير فرص المشاركة المجتمعية لأصحاب الهمم.

بيئة آمنة

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف مشروع المدارس المجتمعية، لافتاً إلى أهمية توفير البيئة الآمنة للمجتمع.

وأكد الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن الاتفاقية تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء جيل مبدع من الشباب يتمتع بالثقة في النفس ويكون له دور أساسي في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي.