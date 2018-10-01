وفد من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي – البيان

زار وفد من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، صرح زايد المؤسس.

وضم الوفد الزائر كلاً من الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ونواب العمداء، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وقال الدكتور عطاطرة: زيارتنا لهذا الصرح العظيم تستحضر في قلوبنا ذكرى الوالد زايد وإرثه العريق وما رسخه من مبادئ سامية وإنجازات عظيمة، ونحن نفخر بوقوفنا أمام صرح زايد المؤسس الذي يعتبر رمزاً لباني الوطن ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد عطاطرة أهمية صرح زايد المؤسس باعتباره وجهة وطنية وثقافية وسياحية وتاريخية تخلد ذكرى القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكرم إرثه الراسخ في قلوبنا. وأكد الدكتور عامر قاسم، على الحرص الذي توليه الجامعة لزيارة المعالم الوطنية البارزة في الدولة.