جامعة عجمان تستقبل طلبة الطب في معهد أوستيوباثي بوردو الفرنسي

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت جامعة عجمان مجموعة من طلاب كلية الطب في معهد أوستيوباثي بوردو بفرنسا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقّعها الطرفان في مطلع العام الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتفعيل برنامج التبادل الطلابي لتحقيق الأهداف العلمية والعملية والثقافية.

وشهد الطلبة خلال الزيارة عدداً من المحاضرات والدورات المتخصصة في طب الأسنان وطب الأسنان السريري، إذ يهدف برنامج الزيارة المكثف، الذي امتد خمسة أيام، إلى تزويد الطلبة الزائرين بفهم شامل وتطبيق عملي لإجراءات العلاج المختلفة في طب الأسنان، وشارك الطلبة في المحاضرات النظرية والعملية، وشهدوا تطبيقات عملية في مختبر الدمى المتماثلة، وحضروا عدداً من العمليات الجراحية، واطلعوا على أساليب العلاج ما بعد الجراحة.

وزار الوفد الطلابي، خلال وجوده في الدولة، عدداً من المعالم السياحية والترفيهية والثقافية في مختلف الإمارات. واختتمت زيارتهم بحفل عشاء.