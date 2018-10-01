«بريطانية دبي» تستقبل 160 من طلبة الدراسات العليا

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استقبلت الجامعة البريطانية في دبي أكثر من 160 من طلبة الدراسات العليا الجدد المسجلين في برامج الجامعة المختلفة في الإدارة والعلوم المالية والتربية والقانون والهندسة وتقنية المعلومات، خلال الأسبوع الماضي، إذ نظمت لهم جلسات تعريفية في حرمها الكائن بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، وإعطائهم نبذة عامة عن الجامعة ومسيرتها ورؤيتها وشراكتها مع جامعات بريطانية العريقة.

وأوضح البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، أن أكثر من 50 طالباً سجّل في برامج الدكتوراه، كما استقبلت الجامعة للمرة الأولى في تاريخها أول دفعة من طلاب درجة البكالوريوس في برامج الإدارة وعلوم الكومبيوتر، بما في ذلك أول دفعة في برنامج في الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة في الإمارات العربية المتحدة. وقد كان في مقدمة المرحبين بالطلاب مدير الجامعة البروفيسور عبد الله الشامسي، والمسجل العام هيو مارتن، والدكتور كريستوفر هيل، مدير مركز التدريب للدكتوراه.