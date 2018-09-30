«أميركية رأس الخيمة» تحتل مرتبة متقدّمة في قاعدة بيانات «سكوبوس»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بالمرتبة الثانية عشرة، في قائمة ضمت 103 مؤسسات تعليمية في الإمارات في الأنشطة المتعلقة بـ«سكوبوس»، حيث نشر أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون في الجامعة 403 وثائق.

وتعد «سكوبوس» أكبر قاعدة بيانات للمنشورات الخاضعة لمراجعة الأقران وتضم مجلات علمية وكتباً ومنشورات خاصة بالمؤتمرات، ويتضمن مؤشر الأبحاث العالمي الموسع في «سكوبوس» أبحاثاً في العلوم والفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والطب والتكنولوجيا، ويعتبرّ احتلال مرتبة متقدمة في «سكوبوس» أحد أفضل مؤشرات التميّز في الأبحاث في العالم.

وقال حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: إن هذا النوع من النتائج يدل على التنافسية العالية، التي تتمتع بها الجامعة مقارنة بالمؤسسات العربية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.