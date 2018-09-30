طلبتنا في أستراليا يشاركون السعودية احتفالاتها

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

شارك عدد من طلبتنا المبتعثين في جامعة اديليد وجامعة جنوب أستراليا، أول من أمس، أشقاءهم من الطلبة المبتعثين من المملكة احتفالاتهم باليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ليعكسوا صورة إيجابية ورائعة عن تكاتف أبناء الشعبين، في ثقافة تنم عن الولاء.

وشمل الاحتفال إحضار العلم والزي السعودي، وبعض المأكولات والمشروبات السعوديَّة كالتمر والقهوة، وذلك لعدم توافرها في بلد الابتعاث، ثمَّ تم الاحتفال في مكان عام مع دعوة عامَّة للسعوديين والأجانب وتم تقديم فقرات ومسابقات.

مسيرة

وأوضحت نوف محمد البلوشي الطالبة المبتعثة في أستراليا، أن الطلبة الإماراتيين نظموا مسيرة في أبرز الأماكن وأشهرها في ولاية «اديليد» التي تكتظ بالسياح وخاصة يوم الجمعة الذي يعتبر بداية العطلة الأسبوعية في أستراليا، وقاموا بإجراء مسابقات بين المارة تشمل كتابة أسمائهم باللغة العربية والإجابة عن بعض الأسئلة للتعريف بالمملكة وأبرز معالمها ومعلومات عنها بشكل عام، ومن ثم طلبوا من المتسابقين أن يضعوا صورة إجاباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» الخاص بهم، ثم قاموا بتوزيع هدايا رمزية على الفائزين.‏