3 آلاف طالب سعودي يدرسون في الجامعات الإماراتية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

كشف حمزة الجهني المشرف العام على الأنشطة والفعاليات للطلبة السعوديين بالملحقية الثقافية في دبي، أن عدد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالجامعات الإماراتية تجاوز 3 آلاف طالب وطالبة، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

مشاركة

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الأسبوع الماضي للطلبة السعوديين الذين يدرسون بالجامعات الإماراتية بهدف مشاركتهم فرحتهم باحتفالاتهم باليوم الوطني السعودي 88، وذلك من خلال استضافتها لهم بمقرها، في بادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، في مشهد يجسد أسمى معاني الأخوة والمحبة والتلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي، ويوطد المشاعر الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، وبحضور سيف إبراهيم النعيمي رئيس جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومنى صقر المطروشي مدير الجمعية.

وقال الجهني إن أبناء الشعبين الإماراتي والسعودي هما أبناء شعب واحد، تربطهما عقيدة واحدة ووحدة جغرافية واحدة وتاريخ حافل بالعطاء وروح الأخوة التي تتوارثها الأجيال من جيل إلى جيل، وما احتفال الإماراتيين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي إلا شاهد على تجذر تلك العلاقات، كما أن السعودية على مدار العقود الماضية استطاعت أن تكسب حب واحترام جيرانها من دول الخليج العربي، والدول الإسلامية بفضل سياسة وحكمة حكامها الأوفياء، كما أن الإمارات والسعودية تنتهجان سياسة واحدة تتسم بحسن الجوار ودعم الأشقاء ونصرة قضاياهم، فكانت ثمرة تلك النظرة الثاقبة الاستقرار والأمن وسعادة أجيال الشعبين من أجل مستقبل زاهر.