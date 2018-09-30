جامعة الشارقة تستقبل طلبتها الجدد لدرجتي الماجستير والدكتوراه

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة اللقاء السنوي للطلبة والباحثين الجدد والملتحقين بدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور رأفت العوضي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا.

وأكد النعيمي أهمية البحث العلمي بالنسبة لجامعة الشارقة، مشيراً إلى أن دأبها وتوجهها العام أن تصبح من أولى الجامعات البحثية في المنطقة، حيث وضعت هدفاً لها يتمثل بخدمة المجتمع المحلي من خلال نتائج البحوث العلمية، ولذلك أسست العديد من المعاهد العلمية والمراكز البحثية في مختلف المجالات العلمية.