مجلس الوزراء: مسيرة الريادة تتطلب تغييراً بمنظومة التعليم العالي

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد مجلس الوزراء أن التعليم هو الأساس في بناء جيل قادر على تحقيق أفضل المراتب عالمياً، وأن تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الأكاديمية والمهنية هو أولوية وأساس لضمان مواصلة مسيرة التنمية والريادة في الدولة، وأن استراتيجيات التعليم العالي ترتبط بشكل وثيق مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك بمناسبة إصدار المجلس قراراً بتعيين معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع، رئيساً لجامعة زايد، ومعالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، ومعالي سعيد أحمد غباش، رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس أن على المؤسسات التعليمية تسليح الطلبة بالمهارات العلمية التي تواكب التطورات المستقبلية، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب إحداث تغيير في منظومة التعليم العالي الحالية.

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