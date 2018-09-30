حكومة أم القيوين توفر منحاً دراسية لموظفيها وعائلاتهم

المصدر: أم القيوين - وام

وقعت حكومة أم القيوين مذكرة تعاون مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة تقوم بموجبها الكلية بتوفير عدد من المنح الدراسية لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية والدراسات العليا «البكالوريوس والماجستير».

وقع الاتفاقية كل من حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وفراس الطباع نائب المدير العام لكلية الأفق الجامعية.

وتضمنت المذكرة تخصيص صندوق منح دراسية لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم لكل من برنامجي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال على هيئة خصومات تصل إلى 50‎%‎ من الرسوم الدراسية.