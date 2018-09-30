شرطة دبي تعرّف الطلبة بدورها المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي فعالية توعوية في مدرسة المواكب الخاصة بعنوان: «دور الشرطي في خدمة المجتمع»، وذلك لتوعية الطلبة بالدور الذي تلعبه الشرطة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن، إلى جانب توعية الطلبة بمخاطر التعامل مع الغرباء، والتوعية المرورية في استخدام الحافلات المدرسية.

وقدمت سلمى المري مسؤولة شعبة توعية الجاليات في إدارة التوعية الأمنية شرحاً مبسّطاً إلى الطلبة يتناسب مع أعمارهم حول خطورة التعامل مع الغرباء والاستجابة لمطالبهم وكيفية التصرّف معهم، فيما قدم الشرطي «منصور» الشخصية الكرتونية في شرطة دبي شرحاً إلى الطلبة حول الطريقة الآمنة في الصعود إلى الحافلات المدرسية.

كما شهدت الحملة تعريف الطلبة بالعمل الشرطي في المجتمع والهدف من وجودها في تقديم المساعدة للناس.