سعود بن صقر: التعليم العالي في الإمارات وصل مكانة مرموقة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن مسيرة التعليم العالي في الدولة وصلت إلى مكانة مرموقة وفق أعلى المعايير الدولية، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة التي تسعى دائماً إلى بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة.

وأوضح سموه -خلال الحفل الذي شهده مساء أول من أمس على خشبة مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بمناسبة تخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة، والبالغ عددهم 151 خريجاً من كليات الطب البشري وكلية طب الأسنان والحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا- أن دولة الإمارات تحتضن أعرق الجامعات من مختلف دول العالم لما توافره من بيئة تعليمية فريدة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالدور الذي تقوم به جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية لتأهيل كوادر بشرية مؤهلة لأخذ دورها في المؤسسات الطبية داخل الدولة وخارجها ما يعكس حرص إدارة الجامعة على التميز والريادة في إعداد كوادر طبية لسوق العمل.

وتوجه سموه بالتهنئة للخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة التي تمثل ثمرة الجهد طوال سنوات الدراسة الجامعية ليكلل هذا الاجتهاد بالنجاح والتوفيق.

شفافية

من جانبه، قال الدكتور س. جوروماهادفا راو نائب رئيس الجامعة إن الجامعة دأبت منذ نشأتها على اعتماد الشفافية والوضوح في إدارتها مع التركيز على نوعية التعليم الذي انعكس جلياً على جودة التعليم الطبي المقدم لطلاب الجامعة، وتفخر الجامعة بإنجازات طلابها وخريجيها في المجالات التعليمية والنشاطات العامة كالمشاركة في المؤتمرات والبحوث العلمية وتساهم الجامعة بنجاح في تلبية احتياجات القطاع الطبي والصحي بالدولة.

وأكد راو أن جميع برامج البكالوريوس والماجستير في الجامعة معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم.. مشيراً إلى أن الجامعة مدرجة أيضاً في قوائم منظمة الصحة العالمية ما يؤهل خريجي الجامعة للتقديم لامتحانات المعادلة الأميركية والبريطانية وغيرها للالتحاق بالدراسات والتخصصات خارج الدولة.

وتقدمت إدارة الجامعة بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الرئيس الأعلى للجامعة لتوجيهاته التي أنارت الطريق وذللت كل التحديات التي واجهت مسيرة الجامعة في مختلف مراحلها.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة الخريجين.