«جمارك دبي» توزع حقائب على الطلبة ضمن مبادرة العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - البيان

شارك أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، ولي لينجبينغ القنصل الصيني بدبي، في «مبادرة العودة إلى المدارس»، والتي نظمها فريق غيّاث التطوعي في الدائرة، من خلال توزيع 150 حقيبة مدرسية على طالبات مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي بنات، وقد تزينت المدرسة خلال الاحتفال بأعلام دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتشييد اللوحات التي عُلقت عليها مجموعة صور ومعلومات تاريخية وقيمة عن الصين، وتأتي المبادرة لتعزيز مفهوم العمل الإنساني والخيري والتعليمي لدى الطالبات، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهن، وذلك بحضور عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وخليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، وإيمان السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية، وإخلاص المطوع مديرة إدارة التدقيق الجمركي، وغنيمة إبراهيم مدير إدارة التأمينات والمقاصة، وفؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي والوفد المرافق للقنصل الصيني، وبدرية عبدالله الياسي مديرة مدرسة سلمى الأنصارية وأعضاء الهيئة التدريسية.

تطوع

وقال مصبح: إن بصمات جمارك دبي في مجال التطوع مستمرة ومستدامة، والتي تأتي في مجملها بهدف تعزيز عدة مفاهيم منها المحبة والسلام في مسيرة بناء مجتمع الذي يتسم بالسعادة والإنجاز من خلال زرع قِيم الخير التي ترتكز على منهج قويم معتمدة على خطط مدروسة، وجهود مستمرة غايتها وصول العمل التطوعي في أبهى صوره.

وأضاف: توجه الدائرة مبادراتها في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية إلى كافة الشرائح لتساهم بفعالية في نشر السعادة وتحفيز الروح الإيجابية في المجتمع، وقد حققت جمارك دبي إنجازاً عالمياً يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها، بحصولها على شهادة المواصفة العالمية آيزو 26000 الخاصة بنظام المسؤولية المجتمعية، وذلك لما حققته الدائرة من صياغة استراتيجية طويلة الأجل للمسؤولية المجتمعية وكيفية تطبيقها ومراعاتها لطبيعة العمل. وذلك تتويجاً للجهود المتميزة المبذولة في خدمة المجتمع، وإرساء ثقافة التميز المؤسسي».

تجربة

من جانبها، أشادت القنصل الصيني بتجربة دولة الإمارات في التعليم، وأنها خلال فترة وجيزة أحدثت طفرة تطويرية ليس في الجانب التعليمي فقط، وإنما في جوانب عدّة منها الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، السياسي، وذلك يأتي بفضل رؤية ثاقبة لقيادة الإمارات.

من جانبها قالت بدرية عبد الله الياسي مديرة مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي: إن مبادرة جمارك دبي متميزة ومنظمة من قبل فريق غيّاث التطوعي، الذي ساهم في توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلبة المحتاجين.

وأكد فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي على توسيع التجربة مع القنصلية الصينية، حيث المزيد من التعاون مستقبلاً ومشاركة التجار الصينيين مع فريق غيّاث في المبادرات المجتمعية المستقبلية وفق خطة مدروسة بين الجانبين.