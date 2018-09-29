«كهرباء دبي» تحفّز 5500 طالب على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

نظم فريق التوعية والترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي 18 زيارة للمدارس ورياض الأطفال في دبي، استهدفت أكثر من 5500 طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية، وذلك ضمن مشاركة الهيئة السنوية في مبادرة «مرحباً مدرستي» التي تنظمها منطقة دبي التعليمية في المدارس الحكومية في بداية العام الدراسي. تضمنت الزيارات تنظيم ورش عمل تفاعلية مع الطلاب لتذكيرهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة، وتفادي الهدر والإسراف بأسلوب بسيط ومشوّق، إضافة إلى توزيع الهدايا على الطلاب وتشجيعهم على استقبال عامهم الدراسي بنشاط واهتمام ومثابرة.

جهود

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بالتنمية المستدامة، وضمن جهودنا الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، نعمل على إطلاق مبادرات وحملات توعوية بهدف ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد في القطاع السكني والتجاري والصناعي، والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجميع فئات المجتمع، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول عام 2030.

من جهتها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مئات المحاضرات التوعوية في القطاع التعليمي سنوياً بهدف تعريف النشء الجديد بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة، وتحرص الهيئة على المشاركة في مبادرة «مرحباً مدرستي» التي تنظمها منطقة دبي التعليمية بداية كل عام دراسي.نتائج

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس، التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي: حققت الدورة الثانية عشرة من «جائزة الترشيد» هذا العام نتائج مهمة تمثلت في توفير 92 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وأكثر من 133 مليون جالون من المياه، ما أسهم في خفض نحو 43 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعادل وفورات مالية تقدّر بنحو 46 مليون درهم.