أكاديمية شرطة دبي تعرّف الطلبة بالأنظمة والخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي محاضرة للطلبة المرشحين بالسنة الرابعة، للتعريف بالأنظمة والخدمات الإلكترونية الذكية، وذلك في قاعة محمد بن راشد بمبنى كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.

وألقى المحاضرة العقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات الذكية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. بدوره، أكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير مهارات الطلبة المرشحين والطالبات المرشحات ورفع كفاءتهم، ضمن سلسلة محاضرات أسبوعية تشمل كافة الطلبة المرشحين والطالبات المرشحات بالسنوات الدراسية الأربع، تشرف عليها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأكاديمية.