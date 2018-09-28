مناقشة رسائل ماجستير بجامعة الجزيرة أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

تشهد كلية القانون والاقتصاد بجامعة الجزيرة مناقشة رسائل ماجستير عديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، تتناول موضوعات أهمها الآثار القانونية المترتبة على تجاوزات المبعوث الدبلوماسي مهامه وواجباته، وأثر منظمة التجارة العالمية على السيادة الاقتصادية للإمارات، والتنظيم القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وعمليات نقل الأعضاء البشرية قانونيا، وذلك تحت إشراف أساتذة الكلية واشتراك هيئة التدريس بالجامعة المصرية الذين يعملون مستشارين بالمجلس الوطني الاتحادي ومحاكم دبي وبعض الدول العربية.